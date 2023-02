ALMÄ MANGO + VINK + THEOPHILE + WORKSHOP CREW Saint-Denis-de-Pile, 11 mars 2023, Saint-Denis-de-Pile .

ALMÄ MANGO + VINK + THEOPHILE + WORKSHOP CREW

15 Route de Paris Saint-Denis-de-Pile Gironde

2023-03-11 – 2023-03-11

Saint-Denis-de-Pile

Gironde

10 EUR Musique Urbaines

ALMÄ MANGO // HIP HOP TROPICAL

Véritable concentré d’énergie, Almä Mango fait partie de ces artistes féminines qui ont bien l’intention de se faire une place sur le devant de la scène. Pour ça, elle a créé sa formule secrète, un hip-hop tropical qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent et la générosité mettent tout le monde d’accord.

C’est avec son binôme de toujours, Volodia, qu’elle rentre en studio et compose un concentré d’énergies et d’horizons multiples. Indépendante et assumée, elle y propose un voyage musical qui englobe sensibilité, joie de vivre et amour. Avec des sonorités de pop urbaine, on découvre ses différentes facettes grâce à des titres addictifs et enivrants.

Musique Urbaines

ALMÄ MANGO // HIP HOP TROPICAL

Véritable concentré d’énergie, Almä Mango fait partie de ces artistes féminines qui ont bien l’intention de se faire une place sur le devant de la scène. Pour ça, elle a créé sa formule secrète, un hip-hop tropical qui brille, à l’image de cette kickeuse dont le talent et la générosité mettent tout le monde d’accord.

C’est avec son binôme de toujours, Volodia, qu’elle rentre en studio et compose un concentré d’énergies et d’horizons multiples. Indépendante et assumée, elle y propose un voyage musical qui englobe sensibilité, joie de vivre et amour. Avec des sonorités de pop urbaine, on découvre ses différentes facettes grâce à des titres addictifs et enivrants.

+33 5 24 08 43 45 Mets La Prise

accordeur

Saint-Denis-de-Pile

dernière mise à jour : 2022-12-31 par