Alma Kerouani Théâtre El Duende, 3 juin 2023, Ivry sur seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

Yema / Concert / Pop, rap, couleurs latines et rythmes orientaux pulsent leurs énergies telluriques.

Issue d’un métissage entre Algérie et Chili, Alma est au carrefour de nombreuses influences musicales créant un style particulier et propre à la diversité de ses inspirations. En 2021, elle auto finance et produit son premier EP « Yema » à l’aide de trois producteurs entre le Chili et la France.

Un projet éclectique où pop, rap, couleurs latines et rythmes

orientaux trouvent leur impulsion dans l’énergie tellurique et

protectrice.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Ivry-sur-Seine et du réseau Actes if.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry sur seine

Contact : https://www.theatre-elduende.com/elduende/agenda/423-nuit-blanche-au-duende?date=2023-06-03-19-30 https://www.facebook.com/theatreelduende/ https://www.facebook.com/theatreelduende/

akahowl Alma Kerouani