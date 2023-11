Marché de Noël Alluyes, 1 décembre 2023, Alluyes.

Alluyes,Eure-et-Loir

Le comité des fêtes d’Alluyes organise son marché de Noël. Vin chaud, crêpes, gaufres, croque-monsieur, chocolat chaud. Animations pour les enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Alluyes 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Comité des fêtes d’Alluyes organizes its Christmas market. Mulled wine, crêpes, waffles, croque-monsieur, hot chocolate. Entertainment for children.

El Comité de Fiestas de Alluyes organiza su mercado de Navidad. Vino caliente, crepes, gofres, croque-monsieur, chocolate caliente. Animación infantil.

Das Festkomitee von Alluyes organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Glühwein, Crêpes, Waffeln, Croque Monsieur, heiße Schokolade. Animationen für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU BONNEVALAIS