Allumez le feu !

2023-03-11 – 2023-03-11

Brassempouy

Landes

EUR 50 Au programme :

Découverte du feu à travers l’histoire et les techniques des peuples du monde

Fabrication du matériel pour allumer le feu par friction : drille et planchette

Fabrication du nécessaire pour allumer le feu par percussion : taille du briquet en silex et préparation de l’amadou

Allumage du feu avec le matériel réalisé par les participants par friction et par percussion

12 personnes max – Atelier réservé aux plus de 16 ans

Prévoir une tenue adaptée.

