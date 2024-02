Allumez le feu ! PréhistoSite Brassempouy, samedi 23 mars 2024.

Allumez le feu ! PréhistoSite Brassempouy Landes

Relevez le défi d’allumer le feu comme à la Préhistoire !

Sur réservation

A partir de 16 ans

Au programme

> Découverte du feu à travers l’histoire et les techniques des peuples du monde

> Fabrication du matériel pour allumer le feu par friction drille et planchette

> Fabrication du nécessaire pour allumer le feu par percussion taille du briquet en silex et préparation de l’amadou

> Allumage du feu avec le matériel réalisé par les participants par friction et par percussion

A partir de 16 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

PréhistoSite 404 Rue du Musée

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine reservations@prehistoire-brassempouy.fr

L’événement Allumez le feu ! Brassempouy a été mis à jour le 2024-02-09 par Landes Chalosse