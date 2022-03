Allumage Mur de feu d’Yves Klein Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC), le samedi 14 mai à 23:30

Yves Klein réalise sa première Peinture de feu en 1957 dans le jardin de la galerie Colette Allendy à Paris le soir du vernissage de l’exposition « Propositions monochromes ». L’artiste allume seize feux de Bengale fixés sur un monochrome bleu. Il poursuit son exploration du feu comme élément plastique quelques années plus tard lors d’une exposition au Musée de Krefeld. En 1961, Klein dispose une structure de cinquante doubles becs Bunsen à basse combustion et une fontaine de feu. Dans la nuit du 26 février, date de clôture de l’exposition, l’artiste enregistre sur papier les traces des brûleurs et de la flamme de la fontaine. Sur un projet mis au point en collaboration avec la succession Yves Klein, une édition du Mur de Feu en deux éléments de métal et dix rangées de becs Bunsen fonctionnant au gaz de ville, a été installée sur la terrasse sud du MAMAC en 1990. C’est le seul exemple au monde d’une reproduction de cette œuvre. Mur de feu, 1961-1990 : Grille métallique composée de 2 panneaux et 300 becs Bunsen Mur de feu Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

