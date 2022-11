Allumage du sapin de Noël Neuf-Brisach Neuf-Brisach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Neuf-Brisach

Allumage du sapin de Noël

Place d'Armes Neuf-Brisach

Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

2022-11-25 18:00:00

Haut-Rhin Rendez-vous au pied du sapin pour le lancement officiel de ses illuminations. Stand de vin chaud, chocolat chaud, manala… Les cloches de l’Église sonneront pour marquer le début de la période de l’Avent. +33 3 89 72 51 68 Neuf-Brisach

