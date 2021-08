Allumage de saison Collectif 12, 11 septembre 2021, Mantes-la-Jolie.

L’Allumage de saison se déroule en 2 parties : • 1ère partie : État Général • 2ème partie : soirée. 19h. Après plus d’une année éprouvante aux multiples incertitudes, le Collectif 12 marque le début d’une nouvelle saison : une soirée de fin d’été, festive et ouverte à tous et toutes. L’équipe est là, les artistes, comédiens, comédiennes, danseuses et danseurs, professionnel.les et amateur.es, en résidence, engagé.es lors du Plein Été ou programmé.es dans la saison à venir sont là. Et la soirée se poursuit tard par des rires et des conversations qui s’éternisent dans la nuit et dureront, nous l’espérons, une année entière. © Hélène Harder Samedi 11 septembre 2021 à 19h Genre : soirée d’ouverture Dès : tout public Gratuit : ouvert à tous et à toutes

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T23:00:00