Sur les traces des mammifères en forêt 12 Rue du Musée, 17 août 2023, Allouville-Bellefosse.

La forêt du Trait-Maulévrier est un poumon vert pour la biodiversité des mammifères. Au cours de cette randonnée à la journée, accompagnés par le CHENE, nous vous proposons un parcours passant par plusieurs milieux pour découvrir leur comportement, les traces qu’ils laissent et observer leurs terriers. Bien que ces boules de poils soient très discrètes, il est possible d’en apprendre beaucoup sur elles en prenant le temps de s’arrêter au milieu des arbres.

A partir de 16 ans. Chemin vallonné en forêt. Parcours de 8 km environ..

2023-08-17 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-17 16:30:00. .

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



The forest of Trait-Maulévrier is a green lung for the biodiversity of mammals. During this day hike, accompanied by the CHENE, we propose a route passing through several environments to discover their behavior, the tracks they leave and observe their burrows. Although these fur balls are very discreet, it is possible to learn a lot about them by taking the time to stop among the trees.

From 16 years old. Hilly path in the forest. Route of about 8 km.

El bosque de Trait-Maulévrier es un pulmón verde para la biodiversidad de los mamíferos. Durante esta excursión de un día, acompañados por la CHENE, le proponemos un recorrido que pasa por varios ambientes para descubrir su comportamiento, las huellas que dejan y observar sus madrigueras. Aunque estas bolas de pelo son muy discretas, es posible aprender mucho sobre ellas tomándose el tiempo de detenerse entre los árboles.

A partir de 16 años. Sendero accidentado en el bosque. Recorrido de unos 8 km.

Der Wald von Trait-Maulévrier ist eine grüne Lunge für die Artenvielfalt von Säugetieren. Auf dieser ganztägigen Wanderung, die von der EICHE begleitet wird, führen wir Sie durch verschiedene Lebensräume, um ihr Verhalten und die Spuren, die sie hinterlassen, zu entdecken und ihre Bauten zu beobachten. Auch wenn die Fellknäuel sehr unauffällig sind, kann man viel über sie erfahren, wenn man sich die Zeit nimmt, zwischen den Bäumen zu verweilen.

Ab 16 Jahren. Hügeliger Weg im Wald. Strecke von ca. 8 km.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité