Fête Nationale à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse, 14 juillet 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Pour célébrer la Fête Nationale, le Comité des Fêtes d’Allouville-Bellefosse vous propose un repas champêtre avec animation sous chapiteau à partir de 19h30, puis d’un grand feu d’artifice sur fond musical à 22h30 suivi d’un bal populaire avec buvette..

2023-07-14 19:30:00 fin : 2023-07-14 . .

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the Fête Nationale, the Comité des Fêtes d?Allouville-Bellefosse is offering a country-style meal with entertainment under a big top from 7:30pm, followed by a grand fireworks display with music at 10:30pm and a ball with refreshments.

Para celebrar el Día de la Bastilla, el Comité de Fiestas de Allouville-Bellefosse ofrece una comida campestre con espectáculos en directo bajo una carpa a partir de las 19.30 h, seguida de un castillo de fuegos artificiales con música a las 22.30 h y un baile con refrescos.

Um den Nationalfeiertag zu feiern, bietet Ihnen das Festkomitee von Allouville-Bellefosse ab 19:30 Uhr ein ländliches Essen mit Unterhaltung im Festzelt an. Um 22:30 Uhr findet ein großes Feuerwerk mit musikalischer Untermalung statt, gefolgt von einem Volksball mit Getränkestand.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche