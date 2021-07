Allouville-Bellefosse Place de la mairie, des tilleurs et salle PBE Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime MARCHE NOCTURNE ARTISANAL Place de la mairie, des tilleurs et salle PBE Allouville-Bellefosse Catégories d’évènement: Allouville-Bellefosse

MARCHE NOCTURNE ARTISANAL Place de la mairie, des tilleurs et salle PBE, 6 août 2021 16:00, Allouville-Bellefosse. Vendredi 6 août, 16h00 Entrée libre Marché nocturne artisanal Le marché nocturne se déroulera cette année le vendredi 6 Aout à trois endroits : place Paul Levieux, place des tilleuls et salle Pierre Belain d’Esnambuc. Comme tous les ans, il mettra à l’honneur l’artisanat et les produits du terroir. Notre restauration moules frites ne sera pas au rendez-vous pour cause de restrictions sanitaires. Mais heureusement nos commerçants boucher, boulanger, épiciers seront soutenus par quelques food trucks pour vous sustenter.

Notre vieux chêne pourra se trémousser sous les doux Bruits des Tubes Populaires de Fécamp (BTP).

Les membres de l’ATEP et près de 60 artisans vous attendent nombreux, le vendredi 6 août à partir de 16h. Place de la mairie, des tilleurs et salle PBE place paul levieux, allouville bellefosse 76190 Allouville-Bellefosse Seine-Maritime vendredi 6 août – 16h00 à 23h30

