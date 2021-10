Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge All’Opéra : de l’Opéra au cinéma Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Cinéma Le Rexy, le dimanche 15 décembre 2019 à 15:00

**Opéra italien de G. Verdi, mis en scène par Simon Stone, enregistré à l’Opéra de Paris le 24 septembre 2019 /3h05 avec Pretty Yende, Benjamin Bernheim, Jean-François Lapointe** Opéra en trois actes créé en 1853 sur un livret de Francesco Maria piave d’après le roman d’Alexandre Dumas Fils : La Dame aux Camélias.

Tarif plein : 12€, -18 ans : 8€

Rediffusion d’un Opéra enregistré à L’Opéra de Paris Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

2019-12-15T15:00:00 2019-12-15T17:30:00

