Tunis Institut français de Tunisie Tunis Allons-y franco ! Institut français de Tunisie Tunis Catégorie d’évènement: Tunis

Allons-y franco ! Institut français de Tunisie, 1 mars 2021-1 mars 2021, Tunis. Allons-y franco !

du lundi 1 mars au mardi 30 mars à Institut français de Tunisie

L’Institut français de Tunisie organise une programmation qui ouvre la route vers le sommet de la Francophonie, prévu à Djerba en novembre prochain. L’occasion d’une collaboration unique avec l’ambassade du Sénégal en Tunisie, sous le titre Quelle Humanité pour demain ? du 26 mars au 2 avril. Une scène ouverte aux idées et aux artistes francophones, un hommage aux pères fondateurs de la francophonie et l’accueil du spectacle Multiple(s) du chorégraphe Salia Sanou. – Le programme complet est [consulltable ici](http://www.institutfrancais-tunisie.com/sites/default/files/2021-03/CALENDRIER-03-2021.pdf) Mois de la Francophonie en Tunisie Institut français de Tunisie 20-22 avenue de Paris, Tunis Tunis Délégation Bab Bhar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T09:00:00 2021-03-01T00:59:00;2021-03-02T09:00:00 2021-03-02T23:59:00;2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T00:59:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T00:59:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T00:59:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T00:59:00;2021-03-07T09:00:00 2021-03-07T00:59:00;2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T00:59:00;2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T00:59:00;2021-03-10T09:00:00 2021-03-10T00:59:00;2021-03-11T09:00:00 2021-03-11T00:59:00;2021-03-12T09:00:00 2021-03-12T00:59:00;2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T00:59:00;2021-03-14T09:00:00 2021-03-14T00:59:00;2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T00:59:00;2021-03-16T09:00:00 2021-03-16T00:59:00;2021-03-17T09:00:00 2021-03-17T00:59:00;2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T00:59:00;2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T00:59:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T00:59:00;2021-03-21T09:00:00 2021-03-21T00:59:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T00:59:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T00:59:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T00:59:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T00:59:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T00:59:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T00:59:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T00:59:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T00:59:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T00:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Tunis Autres Lieu Institut français de Tunisie Adresse 20-22 avenue de Paris, Tunis Ville Tunis