ALLONS VOIR SI L’ART OSE Chanteheux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Chanteheux.

ALLONS VOIR SI L’ART OSE 2021-06-19 11:00:00 – 2021-06-19 20:00:00

Chanteheux Meurthe-et-Moselle Chanteheux

Allons voir si l’art ose…L’Archi-Secret ouvre son jardin à la création les 19 et 20 juin 2021 à Chanteheux. Entrée libre.

Voici le listing des artistes qui exposent : l’Archi-Secret : création en béton, Baltha : création de lumières, Angeline Dissoubray : soufflage de verre, Frantz : sculpture, Florence Grivot : sculpture terre et bronze, Elisabeth Herquel : peinture – sculpture, Librairie Quantin, Emilie Malglaive : vannerie et Marie-Claude Meuley : céramique.

+33 3 83 73 18 64

Dominique Aubert