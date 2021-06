Saint-Gaultier Saint-Gaultier Indre, Saint-Gaultier Allons voir les vaches ! Saint-Gaultier Saint-Gaultier Catégories d’évènement: Indre

Saint-Gaultier

Allons voir les vaches ! Saint-Gaultier, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Gaultier. Allons voir les vaches ! 2021-07-13 09:30:00 – 2021-07-13 12:00:00

2.5 EUR La ferme de Bel Air de Saint Gaultier vous ouvre ses portes afin que vous découvriez ses remarquables vaches, afin de découvrir leur environnement et leur lieu de vie, sans oublier la dégustation de fromages… Dans le cadre des animations estivales de l'Office de Tourisme, vous avez la possibilité de découvrir la vie d'une ferme locale. Vous partirez de l'office de tourisme et irez à la ferme par la voie verte à pied.

