Passage de la Transhumance – Allons Allons, 21 septembre 2023, Allons.

Allons,Lot-et-Garonne

La Route de la Transhumance – Etape d’ALLONS

17h30 : accueil du berger avec le troupeau, vente de fromage du berger.

18h30 : apéritif offert par la Municipalité.

20h : repas – apéritif, salade fraîcheur, cochon de lait avec son accompagnement, salade et fromage, tarte aux fruits, café, vin compris..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . EUR.

Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Route de la Transhumance – Stage at ALLONS

5:30pm: welcome by the shepherd with his flock, sale of the shepherd’s cheese.

6:30pm: aperitif offered by the Municipality.

8pm: meal – aperitif, fresh salad, suckling pig with side dish, salad and cheese, fruit tart, coffee, wine included.

La Route de la Transhumance – Escenario en ALLONS

17.30 h: Bienvenida del pastor con su rebaño, venta del queso del pastor.

18.30 h: Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento.

20.00 h: comida – aperitivo, ensalada fresca, cochinillo con guarnición, ensalada y queso, tarta de frutas, café, vino incluido.

Die Route de la Transhumance – Etappe von ALLONS

17:30 Uhr: Empfang des Schäfers mit der Herde, Verkauf von Käse des Schäfers.

18.30 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Aperitif.

20 Uhr: Mahlzeit – Aperitif, frischer Salat, Spanferkel mit Beilage, Salat und Käse, Obstkuchen, Kaffee, Wein inbegriffen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne