Description longue : Les jeux de société à la médiathèque, c’est la possibilité de se poser, de s’amuser, de faire une pause dans la lecture, de rencontrer de nouvelles personnes ou simplement de découvrir ou redécouvrir des jeux sympas… Allons jouer, c’est une trentaine de jeux de société en accès libre. Quel que soit votre âge, que vous soyez seul ou accompagné, venez jouer à la médiathèque ! Age : tout public Durée : séances de 3h maximum, temps de jeu libre suivant vos envies. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/) . Une trentaine de jeux de société en accès libre. Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T17:00:00

