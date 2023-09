Allons Enfants – Projection Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Allons Enfants – Projection Le Carreau du Temple Paris, 14 novembre 2023, Paris. Le mardi 14 novembre 2023

de 19h30 à 21h20

.Tout public. payant Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau L’histoire d’une expérience unique en France, où le lycée Turgot intègre des élèves de quartiers populaires et brise la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse hip-hop ! Le film Synopsis : Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France. Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec Thierry Demaizière et Alban Teurlai, les réalisateurs du film. En savoir plus sur le film : Le lycée Turgot est un lycée parisien de 1 400 élèves, avec des profils variés issus de milieux sociaux et culturels différents. C’est David Bérillon, professeur d’EPS et ancien danseur qui a eu l’idée de créer cette section unique en France et de recruter des enfants passionnés de hip hop issus pour certains de quartiers et banlieues difficiles.

La veille de la rentrée, David Bérillon a fait un entretien avec chaque élève, filmé par les réalisateurs. Ce sont les séquences que l’on voit au début du film. Ces premiers entretiens ont servi d’audition et ont permis à Thierry Demaizière et Alban Teurlai de dénicher ceux qui allaient devenir les protagonistes du film.

Pour les réalisateurs, Allons enfants n'est pas un documentaire politique mais un documentaire sur un projet pédagogique qui est politique. En partenariat avec CinéCaro Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

