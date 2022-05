Allons enfants Le Rize, 2 juillet 2022, Villeurbanne.

Film De Stéphane Demoustier, France, 2017 Allons enfants est un film à hauteur d’enfant qui raconte l’après-midi de Cléo et Paul, 3 ans et demi, qui à l’occasion d’un jeu, échappent à la vigilance de leur nounou et s’égarent dans Paris. Sans dramatisation et avec légèreté, le réalisateur nous offre l’angle de vue d’un enfant de 3 ans qui cherche « une porte bleue » dans Paris pour retrouver sa maison. C’est aussi pour lui l’occasion de filmer l’architecture labyrinthique du parc de la Villette et d’évoquer discrètement le contexte politique particulier d’un Paris post-attentat. La projection sera suivie d’une rencontre avec Clément Rivière, sociologue. Durée : 1h / Tout public Réservation en ligne

