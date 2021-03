ALLONS ENFANTS Espace Coluche, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, PLAISIR.

ALLONS ENFANTS

Espace Coluche, le dimanche 17 octobre à 17:00

L’histoire de France, du big bang à l’explosion de la Bastille le 14 Juillet 1789, en humour et en chansons…

Dans leur style unique, ils remettent en selle et en scène l’Histoire de la France, en version originelle, comme vous ne l’avez jamais vue ! Partant de la plus lointaine origine de la France et donc de sa première particule, les sept comédiens vont jouer devant vous plus de cent personnages que vous connaissez bien, ou pas encore, dans une énergie communicative. Une épopée burlesque, lyrique et iconoclaste, où la musique, jouée en direct par tous les acteurs-musiciens-chanteurs de ce spectacle total, rythme l’univers de chaque scène. Les Epis Noirs, c’est un théâtre de tréteaux indépendant, innovant, où la mise en scène donne toute la place à l’imaginaire, à la fantaisie et au rapport avec le public. Jubilatoire !

Textes, chansons et mise en scène Pierre Lericq, avec Manon Andersen, Manon Gilbert, Marwen Kammarti, Stéphanie Lassus Debat, Pierre Lericq, Lionel Sautet, Marianne Seleskovic

En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité.

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 11,00€

CHANSON

Durée : 1h30

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T19:00:00