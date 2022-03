Allons enfants Cinéma Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

**ALLONS ENFANTS** (1h50) **De Thierry Demaizière, Alban Teurlai** France – 2022 Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France. **Lundi 28 mars à 20h30 : Avant-Première en présence des réalisateurs Thierry Demaizière et Alban Teurlai.**

Avant-première en présence des réalisateurs Thierry Demaizière et Alban Teurlai Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

