Allons Dansant Centre culturel Hoerdt, 30 octobre 2021, Hœrdt.

Allons Dansant

Centre culturel Hoerdt, le samedi 30 octobre à 20:00

L’Ensemble Tremolo composé de Aurélie Olivéros, Claire Besson, Evan Vercoutre et Nicolas Otzenberger vous propose un concert à géométrie variable au cours duquel les musiciens jongleront entre des pièces en solo, en duo, en trio ou en quatuor de guitares. Leur répertoire virevoltera entre les rythmes et danses d’origines variées du baroque à la pop en passant par le tango, le swing et la musique sud-américaine. Ils vous feront redécouvrir des grands noms de la musique tels que Gaspar Sanz, Mickaël Jackson, Carlos Gardel, Django Reinhardt et bien d’autres. Port du masque obligatoire et pass sanitaire demandé à partir de 12 ans.

10€ (plein) // 5€ (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi) – règlement en caisse du soir en espèce ou chèque

L’Ensemble Tremolo vous propose un concert placé sous le signe de la danse swing, pop, sud-américaine et baroque.

Centre culturel Hoerdt 1 rue de la République 67720 Hoerdt Hœrdt Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T20:00:00 2021-10-30T21:00:00