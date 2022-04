“Allons chercher les veillées à Ollias” Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

“Allons chercher les veillées à Ollias” Craponne-sur-Arzon, 5 août 2022, Craponne-sur-Arzon. “Allons chercher les veillées à Ollias” Craponne-sur-Arzon

2022-08-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-05

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Ancienne tradition craponnaise.

RDV 21h à l’angle de la rue d’Ollias. histoire.craponne@gmail.com +33 4 71 03 60 05 Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2020-08-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

“Allons chercher les veillées à Ollias” Craponne-sur-Arzon 2022-08-05 was last modified: by “Allons chercher les veillées à Ollias” Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 5 août 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire