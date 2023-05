L’ÉCOUTE COEUR 60, avenue Charles de Gaulle, 17 juin 2023, Allonnes.

Venez participer à un moment d’échange avec David, discothécaire. Entrée libre..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 17:30:00. .

60, avenue Charles de Gaulle Médiathèque Louise Michel

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



Come and take part in a moment of exchange with David, discotheque owner. Free entrance.

Participe en un debate con David, propietario de una discoteca. Entrada gratuita.

Nehmen Sie an einem Austausch mit David, einem Diskothekar, teil. Eintritt frei.

