SUR LES CHEMINS NOIRS 18, rue Georges Bizet, 30 mai 2023, .

Drame réalisé par Denis Imbert. Avec Jean Dujardin, Joséphine Japy et Izïa Higelin..

2023-05-30 à ; fin : 2023-05-30 22:00:00. EUR.

18, rue Georges Bizet Maison des Arts Paul Fort

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



Drama directed by Denis Imbert. With Jean Dujardin, Joséphine Japy and Izïa Higelin.

Drama dirigido por Denis Imbert. Con Jean Dujardin, Joséphine Japy e Izïa Higelin.

Drama unter der Regie von Denis Imbert. Mit Jean Dujardin, Joséphine Japy und Izïa Higelin.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire