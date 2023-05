SILL&NNE 18, rue Georges Bizet, 23 mai 2023, Allonnes.

Cette exposition est un parcours urbain en réalité augmentée du quartier de Chaoué.

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-30 18:00:00. .

18, rue Georges Bizet Maison des arts Paul Fort

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



This exhibition is an urban journey in augmented reality of the Chaoué district

Esta exposición es un recorrido urbano en realidad aumentada del barrio de Chaoué

Diese Ausstellung ist ein Augmented-Reality-Stadtrundgang durch das Viertel Chaoué

