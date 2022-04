Allo la Terre, ici Baccon Baccon Baccon Catégorie d’évènement: Baccon

Allo la Terre, ici Baccon Baccon, 23 avril 2022, Baccon. Allo la Terre, ici Baccon

du samedi 23 avril au samedi 3 septembre à Baccon

Baccon et ses paysages de Beauce ! Direction la Petite Beauce pour apprendre les secrets d’un village de campagne… qui a plus d’une curiosité à dévoiler ! Le village de Baccon s’est développé comme une halte sur un chemin emprunté par les convois agricoles. Sur la géographie plate des alentours, Baccon est une petite éminence, qui a attiré l’homme à différentes époques. On trouve à Baccon de nombreux restes archéologiques, que le musée vous propose de découvrir. La village a la particularité d’avoir été choisi pour recevoir une tour de télégraphe Chappe au début du XIXe siècle. Du 09/04 au 12/06 : le samedi de 15h à 16h30. Du 13/06 au 04/09 : le jeudi de 10h30 à 12h, et le samedi de 15h à 16h30. Réservation avec paiement en ligne. Durée de la visite : environ 1h30. Les visites guidées de votre Office de Tourisme ! Baccon Baccon Baccon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T16:30:00;2022-07-14T10:30:00 2022-07-14T12:00:00;2022-07-30T15:00:00 2022-07-30T16:30:00;2022-08-18T10:30:00 2022-08-18T12:00:00;2022-09-03T15:00:00 2022-09-03T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Baccon Autres Lieu Baccon Adresse Baccon Ville Baccon lieuville Baccon Baccon

Baccon Baccon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccon/

Allo la Terre, ici Baccon Baccon 2022-04-23 was last modified: by Allo la Terre, ici Baccon Baccon Baccon 23 avril 2022 Baccon Baccon Baccon

Baccon