ALLO COSMOS Zèbre Albert Albert, mercredi 5 juin 2024.

ALLO COSMOS MUSIQUE ELECTRO, DANSE ET MAPPING Mercredi 5 juin, 17h30 Zèbre Albert 5€ / 3€ / 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T17:30:00+02:00 – 2024-06-05T18:15:00+02:00

Fin : 2024-06-05T17:30:00+02:00 – 2024-06-05T18:15:00+02:00

Retranchés dans un petit laboratoire, deux scientifiques cherchent à détecter une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges … Alliant science-fiction, danse, mapping vidéo et musique électronique, On découvre dans ce spectacle, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur et rapidité. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…

Danse : Fanny Paris

Machines, mapping vidéo : Marc de Blanchard

Regard extérieur : Marie Bout (Compagnie Zusvex)

Scénographie : Grand Géant

Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot »}, {« type »: « link », « value »: « https://zebre-coquelicot.fr/ »}]

@ Claire Huteau5