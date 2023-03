Allô Alice ? Sapritch en ligne ! – Théâtre de Nesle (Paris) THEATRE DE NESLE, 20 mai 2023, PARIS.

FRANCK LE HEN PRODUCTIONS (PLATESV-D-2022-004805) PRESENTE CE SPECTACLE Allô Alice ? Sapritch en ligne ! 1986. L'actrice Alice Sapritch, dont le numéro de téléphone figure dans l'annuaire, reçoit chez elle Yvan, un ami styliste chargé de lui trouver une robe de gala.Entre la recherche de la tenue parfaite et l'irruption d'appels téléphoniques insolites, (re)découvrez, entre humour et émotion, la vie romanesque de cette comédienne unique et avant-gardiste, au talent aussi burlesque que tragique, première grande star de la télévision !Le Saviez-vous ?Alice Sapritch est une actrice et comédienne célèbre grâce à son rôle dans le film « La folie des grandeurs » aux côtés de Louis De Funès et grâce à ses grands succès télévisuels comme « La cousine Bette », « Vipère aux poings », « L'affaire Marie Besnard » et les publicités Jex Four.Artistes :Isabelle Ferron, Franck Le HenMise en scène par :Franck Le Hen, Benjamin Husson

THEATRE DE NESLE PARIS 8 Rue de Nesle Paris

FRANCK LE HEN PRODUCTIONS (PLATESV-D-2022-004805) PRESENTE CE SPECTACLE

Allô Alice ? Sapritch en ligne !

1986. L’actrice Alice Sapritch, dont le numéro de téléphone figure dans l’annuaire, reçoit chez elle Yvan, un ami styliste chargé de lui trouver une robe de gala.

Entre la recherche de la tenue parfaite et l’irruption d’appels téléphoniques insolites, (re)découvrez, entre humour et émotion, la vie romanesque de cette comédienne unique et avant-gardiste, au talent aussi burlesque que tragique, première grande star de la télévision !

Le Saviez-vous ?

Alice Sapritch est une actrice et comédienne célèbre grâce à son rôle dans le film « La folie des grandeurs » aux côtés de Louis De Funès et grâce à ses grands succès télévisuels comme « La cousine Bette », « Vipère aux poings », « L’affaire Marie Besnard » et les publicités Jex Four.

Artistes :

Isabelle Ferron, Franck Le Hen

Mise en scène par :

Franck Le Hen, Benjamin Husson

