Les Jeudis Electro et Rivages Electroniques Châteaux des Allinges Allinges Jeudi 3 août, 19h30

Feeling&Sound et Le Grand Bain présentent

LES JEUDIS ELECTRO 2023

Festival de musiques électroniques dans le Chablais

16ème édition du 27 juillet au 10 août 2023

Le festival des Jeudis Electro va transmettre le « virus de l’amour » cet été dans le Chablais.

Les musiques électroniques et les arts numériques seront à l’honneur du 27 juillet au 10 août entre le Parc du Miroir de Publier, les Châteaux des Allinges et le Château de Ripaille de Thonon. Plus d’une vingtaine d’artistes seront invités pour cette seizième édition organisée avec amour par les équipes de Feeling&Sound et du Grand Bain production.

www.lesjeudiselectro.com

@jeudiselectro

#LJE2023 #jeudiselectro

JEUDI 03 AOÛT

Châteaux des Allinges – 74200 Allinges

19h00-02h00

12€ plein tarif / 10€ tarif réduit

capacité limitée, réservations fortement conseillées

En collaboration avec le festival RIVAGES ELECTRONIQUES (arts & sciences)

#artsnumériques #IA #musiqueclassique #musiqueselectroniques #unison

ASTERISMES (Paris, concert immersif et participatif sur smartphone)

BELLE BRUME feat. JULIETTE VERGORI (Bonneville, Evian / live ambient & chant lyrique / Mare Nostrum)

NESTOR KEA feat. ELVINA LYNN (Lyon / live electronica & violon)

MAGIKRISTY (Allinges / down tempo et techno transcendantale)

WHIM THERAPY (Lille / live electro / Sony Music)

HUMAN PATTERN (Lyon / live techno & saxophone / Alpine Records)

LUMO SAPIENS (Grenoble / installation lumineuse interactive)

BENRICHARD (Bruxelles / mapping)

LES DELICES DE ROXANE (tacos maison poulet ou boeuf, chili sin carne végétarien)

SNACK DE L’EMBARCADERE (burgers montagnards et veggie, frites fraîches et gaufres maison)

WHIM THERAPY

L’histoire commence en 2010 quand Jeremy fait la connaissance de l’auteur/compositeur Yogan Le Fouler-Barthel, qui cherche alors à faire mûrir son projet Diva Faune. Le duo signe un contrat d’édition avec Sony Music Publishing et rencontre rapidement le succès. Jérémy devient par ailleurs un compositeur et un réalisateur sollicité par d’autres artistes sous le nom de Jamy Ben.

En marge de Diva Faune naît le besoin d’expérimenter, sans rentrer dans aucun schéma. C’est ainsi qu’en 2020 prend forme Whim Therapy, le moyen pour lui d’explorer de nouvelles façons de composer. Intrigué par les solutions que développe Sony CSL, il contacte l’équipe française via les réseaux sociaux. Ensemble, ils entament une collaboration qui lui ouvre l’accès aux outils.

Après s’être familiarisé avec les possibilités de ces nouvelles technologies, il entreprend de composer avec leur aide. Des multiples morceaux que Jérémy réalise, il choisit le titre Let It Go pour participer en 2021 à la deuxième édition de l’AI Song Contest, le concours international qui permet aux artistes de réinventer le processus d’écriture de chansons grâce aux outils d’Intelligence Artificielle. Fort d’un concept mêlant une vibe old-school à l’ultra modernité des outils, Whim Therapy avec Let It Go remporte le 2ème Prix du Public.

Jeremy décide alors d’aller plus loin et s’engage avec les chercheurs du laboratoire Sony CSL pour lequel le soutien et la promotion de projets imaginés avec des solutions d’IA est une évidence. En résulte la conception inédite d’un EP en utilisant les prototypes qu’ils ont développés ces dernières années et qui, pour la première fois dans le monde, repousse les standards de la musique pop électronique.

@whimtherapy

HUMAN PATTERN

Après un voyage à Berlin, et un véritable coup de foudre pour la techno minimale allemande, Human Pattern se lance le défi de reproduire les sonorités chirurgicales des machines électroniques et les textures abstraites des synthétiseurs uniquement avec son instrument : le saxophone.

A l’aide de pédales d’effet de guitare, de microphones en tous genres et de son ordinateur, il détourne cet instrument à vent pour en proposer une version electrifiée, plus froide et synthétique.

Ses inspirations proviennent autant de producteurs de Techno comme Daniel Avery, Len Faki ou Fabrizio Rat, que de saxophonistes singuliers comme Guillaume Perret ou Colin Stetson. Il est également très influencé par des groupes comme Meute, Cabaret Contemporain ou The Comet Is Coming. Human Pattern, c’est une vision inhabituelle du saxophone : sombre, répétitive et minimaliste.

@humanpattern

NESTOR KEA feat. ELVINA LYNN

De l’acoustique à l’électro et de l’électro à l’acoustique…Du violon aux scratchs en passant par le oud…du hip-hop au jazz en passant par le classique…une musique aérienne, inspirante et rythmée…voici le terrain de jeux du duo Nestor Kéa & Elvina Lynn. Deux musiciens réunis par l’évidence et qui aiment partager leur plaisir de jouer ensemble avec le public. Leur premier EP Le Temps des Choses est un petit bijou à découvrir de toute urgence (disponible sur la plateforme bandcamp). Une performance onirique et poétique à déguster face au coucher du soleil sur le Léman.

@nestorkea69

@elvinalynn

BELLE BRUME feat. JULIETTE VERGORI

Belle Brume, c’est un duo musical composé de Gaëtan et Alexandre, deux musiciens qui aiment la simplicité des choses et la beauté de la nature. La musique ambient s’impose alors d’elle-même lorsqu’ils cherchent leur genre musical de prédilection. Après un premier single où la voix est à l’honneur et une participation à la compilation Dive In du label Mare Nostrum, le duo décide d’apporter une touche plus atmosphérique au projet. Les titres The Space Between Us et Altitude voient le jour et les retours sont encourageants : les singles sont placés dans de nombreuses playlists ambient. La nature jouera également un rôle important. Cela se traduira par la sortie de leur premier album en 2022 : Aurora qui s’inspire essentiellement de la beauté de la forêt au petit matin.

@wearebellebrume

Juliette Vergori, en parallèle de ses études d’art, s’inscrit en cours de chant lyrique, menée par la couleur singulière de sa voix. La voix est déjà pour elle un moyen d’expression mais, grâce à la pratique qui lui est proposée au conservatoire, celle-ci devient aussi vecteur d’une conscience corporelle plus précise et une source d’apaisement. Juliette aime et expérimente divers styles musicaux et partage ses créations sonores et visuelles sur sa chaîne YouTube.

http://www.youtube.com/@juliettevergori5198‌

@juliettevergori

MAGIKRISTY

« La mélodie des âmes ». MagiKristy, c’est un monde musical aux ambiances éclectiques et transcendantales. Prêtresse autoproclamée, sa musique est magique, destinée à faire danser les cœurs et planer les corps. Tantôt mystique, tantôt bouncy, le voyage est sinueux et n’hésite pas à emprunter différents chemins afin de transporter l’auditeur loin dans le cosmos…

@rezous_kris

ASTERISMES

Astérismes est une forme de concert participatif, sans scène frontale, permettant de développer l’écoute active du public en le plaçant au centre de l’expérience. Les astérismes sont les figures que les humains tracent dans le ciel à l’intérieur d’une ou plusieurs constellations. Par exemple, dans la constellation de la Grande Ourse on voit l’astérisme de la Grande Casserole. Aki Ito et Jean Philippe Lambert proposent de transposer cette idée au domaine sonore : il s’agit tisser des liens entre les participants par l’écoute des sons qui circulent entre eux. Le projet repose sur une diffusion distribuée du son dans l’espace avec un grand nombre de haut- parleurs : les téléphones du public. Chacun est unique tout en faisant partie d’un grand mouvement, comme des étoiles reliées dans des constellations ; un espace commun à la fois immersif et extensif.

LUMO SAPIENS

Depuis les dessins rupestres jusqu’à l’avènement du street art, l’humain laisse une trace de son geste sur les murs. Qu’il soit soigné, travaillé, improvisé, libéré, le geste dessin est avant tout un moment d’expression pure, de partage et transmission. Derrière l’aspect technologique et innovant de l’installation, c’est pourtant dans nos origines que l’installation nous emmène. Le geste avant l’écriture, l’expression avant le langage, la célébration collective et le plaisir du partage.

La lumière est à la fois visible et immatérielle, sensorielle et intangible. Tandis que l’art de la photographie tend à capturer cette lumière sur du papier, l’installation nous invite à l’émettre, à l’étaler, à la répandre. Pendant un instant, la lumière devient matière. L’obscurité s’efface au gré des gestes et laisse place à une fresque lumineuse, éphémére, collective et unique.

Une installation signée Jadikan & Aurélien Conil.

Châteaux des Allinges 74200 Allinges Allinges 74200 Haute-Savoie