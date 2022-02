Allier défi climatique et création de valeur pour l’agriculteur, c’est possible ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans un contexte de changement climatique, l’agriculteur se retrouve souvent à faire des choix qui peuvent être bons pour l’environnement mais impactants pour son budget. Alors comment répondre à ce paradigme ? L’association entre startup et grandes entreprises stimule l’innovation pour développer des outils d’aide à la décision à la fois utiles aux agriculteurs et à l’environnement. L’objectif ? Apporter des réponses rapides, concrètes et adaptées à chaque problématique agricole, et que l’agriculteur s’y retrouve. Illustrée par des initiatives lancées par Telaqua, Ombrea et Groupama, la conférence sera l’occasion d’aborder la place de la technologie et les synergies à l’œuvre pour accompagner les agriculteurs à relever les défis de transition comme la protection climatique des cultures et la préservation des ressources.

Entrée libre

Comment co-construire des solutions innovantes pour une agriculture plus résiliente et durable ? Comment la technologie intervient pour adapter l’activité agricole au changement climatique ? Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

