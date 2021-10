Allied Spirits Live L’Alimentation Générale, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 20h à 1h

gratuit

Le mercredi 3 novembre 2021, sur la magnifique scène de l’Alimentation Générale, vous verrez l’explosion que génère 3 groupes à l’énergie sauvage !

20h30-21h30 : THE SAINT EPOPEE

En première partie, The Saint Epopee vous proposera pour la première fois sur une scène parisienne son tout nouveau conte musical et chamanique. Leur fusion entre la synthwave, la pop, le hip-hop et le rock électronique vous promet un mélange entre une musique intense, profonde et des rythmes effrénés.

21h45-22h45 : THE C. MUFFLED

En deuxième partie, le trio The C. Muffled, composé de deux musiciens et d’un artiste graphique et faisant partie du label ACID, vous invite à un voyage immersif grâce à son univers progressif et transcendant. Autant mécanique qu’organique, le groupe vous emmène vers une évolution constante qui laisse prendre vie à ce mélange de machines électroniques, synthétiseurs et guitares soigneusement synchronisées.

23h-1h : ACID RECORDS DJ SET

Pour conclure ce plateau riche en émotion, deux autres représentants de la maison ACID Records se mettront aux platines pour vous faire danser jusqu’à la fermeture : Dayaja et Le Mandrill, habitués à être en B2B pour votre plus grand plaisir.

2 groupes et 2 DJ pour une soirée qui s’annonce mémorable à l’Alimentation Générale : le 3 novembre 2021 est une date à ne surtout pas manquer !

Concerts -> Électronique

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)



Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale/

Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-11-03T20:00:00+01:00_2021-11-04T01:00:00+01:00