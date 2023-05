Alliances dans la cité des illusions d’Aëla Maï Cabel Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Alliances dans la cité des illusions, d’Aëla Maï Cabel, entre musique, performance et installation.

À l’occasion de la Nuit Blanche et dans le cadre de son partenariat avec le Salon de Montrouge, la Villa Belleville donne carte blanche à Aëla Maï Cabel, artiste du 66e Salon de Montrouge. Après sa précédente installation en cinq actes, Notre cabane où faire l’avenir 2021-2023, l’artiste présentera un nouvel espace narratif réalisé au cours de sa résidence de production à la Villa Belleville, à partir de textes de Starhawk et Adrienne Maree Brown. Teinture textile, céramiques, costumes, performance et cuisine composeront cette installation.

Aëla Maï Cabel fonde sa pratique sur l’échange des savoir-faire, travaillant la céramique, la performance, l’édition, les ateliers de partage et la cueillette. Inspiré·e par les pensées féministes, la science-fiction, iel envisage son œuvre dans une démarche intersectionnelle et transféministe.

En partenariat avec Le Salon de Montrouge

Villa Belleville – Résidences de Paris Belleville 23 rue Ramponeau 75020 Paris

Contact : https://www.villabelleville.org/ https://www.facebook.com/VillaBellevilleParis https://www.facebook.com/VillaBellevilleParis

Aëla Maï Cabel Installation Aëla Maï Cabel au 66e SDM