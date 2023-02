Soirée Belge autour du peintre René Magritte en partenariat avec l’ambassade de Belgique Alliance Française Ottawa Ottawa Catégorie d’Évènement: Ottawa

Entrée libre après inscription sur notre site.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Retrouvez-nous le jeudi 23 mars à l'Alliance Française Ottawa pour une soirée belge exceptionnelle autour du peintre René Magritte ! Cette soirée vous est offerte en partenariat avec l'Ambassade de Belgique à l'occasion du mois de la Francophonie. À 18h00 aura lieu un club de lecture autour du livre Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette – nom d'une pipe ! de Nadine Monflis. Suivez le peintre belge et son épouse dans une série d'enquêtes inédites.

Veuillez trouver le livre à l’achat en suivant ce lien : https://www.leslibraires.ca/livres/les-folles-enquetes-de-magritte-et-nadine-monfils-9782221263181.html Après le club de lecture, retrouvez le début d’un cycle de trois conférences d’histoire de l’art exceptionnelles !

Pour cette première conférence au mois de mars venez découvrir une des œuvres de René Magritte : « La Condition Humaine », peinture à l’huile créée en 1933.

Cette conférence est tenue par l’historien de l’art Gilbert Balsamo qui vous fera découvrir cette œuvre avec pédagogie !

