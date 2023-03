Rendez-vous des langues Alliance Française Ostrava Ostrava Catégories d’Évènement: Moravskoslezský kraj

Rendez-vous des langues Alliance Française Ostrava, 23 mars 2023, Ostrava. Rendez-vous des langues Jeudi 23 mars, 18h30 Alliance Française Ostrava Entrée libre « Le rendez-vous des langues » est une soirée remplie d’échanges linguistiques. L’événement aura lieu au bar-restaurant Shothouse, le 23 mars 2023 à 18h30 jusqu’à 22h. Il consistera en la mise en groupe de plusieurs personnes en fonction de la langue qu’ils ou elles souhaitent parler. Les sujets de discussion sont au choix, l’objectif étant de favoriser les rencontres et de permettre de pratiquer la langue. L’événement s’organise en partenariat avec l’Expat centre et Europe Direct, afin d’apporter de nouvelles personnes et nouvelles langues au sein de cet événement. Alliance Française Ostrava Čs. legií 1364, 702 00 Ostrava Ostrava 702 00 Moravská Ostrava Moravskoslezský kraj Moravskoslezsko +420 596 125 424 https://www.alliancefrancaise.cz https://www.instagram.com/afostrava/ L’alliance française d’Ostrava est une association de francophones et francophiles visant à développer la langue française et promouvoir sa culture en République tchèque. A 10 minutes de la gare Ostrava Stodolni. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

