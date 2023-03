Dégustation française Alliance Française Ostrava Ostrava Catégories d’Évènement: Moravskoslezský kraj

Dégustation française Alliance Française Ostrava, 21 mars 2023, Ostrava. Dégustation française Mardi 21 mars, 17h30 Alliance Française Ostrava Paiement à l’entrée La dégustation française est un atelier découverte pour permettre aux francophiles et francophones de découvrir des spécialités françaises. L’événement aura lieu dans les locaux de l’Alliance française d’Ostrava, le 21 mars 2023 à 17h30. Ces spécialités seront principalement dans les fromages et les vins, de différents goûts, textures et odeurs afin de découvrir de nouveaux produits. Un petit jeu les yeux bandés sera organisé pour les connaisseurs ou ceux qui veulent se prêter au jeu. Un apéritif sera organisé à la fin, lors d’un échange entre les animateurs de l’événement. Alliance Française Ostrava Čs. legií 1364, 702 00 Ostrava Ostrava 702 00 Moravská Ostrava Moravskoslezský kraj Moravskoslezsko +420 596 125 424 https://www.alliancefrancaise.cz https://www.instagram.com/afostrava/ L’alliance française d’Ostrava est une association de francophones et francophiles visant à développer la langue française et promouvoir sa culture en République tchèque. A 10 minutes de la gare Ostrava Stodolni. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

