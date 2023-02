Les artistes de Chansons sans Frontières en tournée en Afrique de l’est. Avec le trio Couleur Terre et la conteuse Manzanita. Alliance Française Nairobi, 17 mars 2023, Nairobi.

Sur inscriptions pour les ateliers, gratuit pour les concerts

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Alliance Française Nairobi Utalii Ln, Nairobi, Kenya Chiromo Nairobi 46464 Comté de Nairobi

Musique, chanson, contes, écriture, expression poétique et créative pour des créations et des rencontres avec artistes et publics en francophonie !

15 au 20 Mars – Nairobi, Kenya

Des ateliers FLE écriture et expression seront conduits par Marie, l’intervenante CSF.

Ateliers chansons et concerts scolaires de Couleur Terre au Lycée Français International Denis DIDEROT. La conteuse Manzanita racontera dans les classes.

Grand concert de la francophonie

Scène partagée, Couleur Terre avec musiciens et danseurs du Kenya. Musique et danses, rythmes et chansons présenteront la variété talentueuse et joyeuse de la francophonie dans un pays très anglophone.

21 au 26 Mars – Kampala, Ouganda

A l’Alliance Française, 3 journées de résidence de travail et de création pour les musiciens de Couleur Terre et un temps de formation et écriture créative par Marie, l’intervenante CSF : Le FLE par la chanson.

2 journées de création contes avec Manzanita.

Grande fête de la francophonie avec un concert en plein air. Les enfants présenteront un chœur éphémère en 1ère partie du concert de Couleur Terre. Des contes à plusieurs voix seront racontés au fil de la journée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T06:00:00+01:00

2023-03-25T19:00:00+01:00

© Emilie Toutain (@emi_.arts on Instagram)