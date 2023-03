Marathon du Film Francophone Alliance Française Nairobi Nairobi Catégorie d’Évènement: Nairobi

Marathon du Film Francophone Alliance Française Nairobi, 12 mars 2023, Nairobi. Marathon du Film Francophone Dimanche 12 mars, 11h00 Alliance Française Nairobi Nouveauté du Mois de la Francophonie 2023 au Kenya : Un marathon de 7 heures de projection cinématographique, dans une ambiance de partage et de découverte des cultures francophones

Au programme :

Bonjour le Monde (France)

Yakari (France)

La Croisade (France)

Allons enfants (France)

La vie est belle (RD Congo/Belgique)

