Rendez-vous des Francophonies Montpellier 2023 Lundi 6 mars, 19h00 Alliance Française Montpellier

Entrée libre

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi

Alliance Française Montpellier 17 rue Marceau 34000 – Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Les Rendez-vous des francophonies se dérouleront du 6 au 31 mars. Organisés en partenariat avec l’Université Montpellier 3, l’Université de Perpignan et l’Alliance Française.

L’événement vise le public étudiant et le grand public.

PROGRAMME

Colloque international “Contacts de langues et de cultures dans les espaces francophones”

Cycle de rencontres “Dramaturgies et théâtres contemporains d’Afrique francophone subsaharienne”

Journée d’études “Les Suds dans la Bande dessinée”

Journée d’études “Perspectives comparées sur les dynamiques littéraires transnationales : le cas de la francophonie, de l’italophonie et de la lusophonie”

Séminaire “Édouard Glissant”

Exposition photographique “Mur de portraits francophones”

Atelier “Contes et légendes francophones, récits partagés”

EN SAVOIR PLUS :

https://maisondesfrancophoniesmvd.fr/node/55



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T19:00:00+01:00

2023-03-06T23:00:00+01:00

©MaisonDesFrancophonies