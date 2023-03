Café Questions Alliance française Malte Méditerranée Il-Marsa Catégorie d’Évènement: Il-Marsa

Café Questions Alliance française Malte Méditerranée, 22 mars 2023, Il-Marsa. Café Questions Mercredi 22 mars, 20h00 Alliance française Malte Méditerranée Depuis 2016, en quête de compréhension de notre drôle de monde, l’association 20 Questions to the World (20QTW) pose avec enthousiasme les mêmes 20 questions universelles à travers le monde.

Ces 20 questions voyageuses font souvent rire, réfléchir, ou s’émouvoir les personnes qui croisent leur chemin. 20QTW a donc décidé de les mettre à disposition de tout le monde à travers le concept du Café Questions.

L’Alliance française Malte Méditerranée, en collaboration avec l’Ambassade de France, vous propose ainsi de nous rejoindre pour une rencontre dans une ambiance chaleureuse où la diversité culturelle et linguistique règne. Chacun aura l’occasion de discuter et d’exprimer ses idées en répondant à des questions stimulantes en français et en anglais, le tout accompagné d’un apéro-dinatoire. En bref, une petite pause d’humanité qui est la bienvenue ! Alliance française Malte Méditerranée Il Moll Tal Hatab 7/8 Timber Wharf, Office 1&2 Il-Marsa MT MRS, 1443, Il-Marsa, Malte Il-Marsa Xlokk [{« type »: « email », « value »: « info@alliancefr.org.mt »}, {« type »: « phone », « value »: « +356 77 22 07 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:00:00+01:00 – 2023-03-22T21:30:00+01:00

2023-03-22T20:00:00+01:00 – 2023-03-22T21:30:00+01:00 ©Alliance française Malte-Méditerranée

