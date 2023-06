Partagez votre amour de la musique Alliance Française du Cap Le Cap, 21 juin 2023, Le Cap.

Partagez votre amour de la musique Mercredi 21 juin, 18h00 Alliance Française du Cap

Le 21 juin aura lieu la 42e édition de la Fête de la Musique, désormais célébrée dans le monde entier dans le réseau culturel français des Alliances Françaises, des Instituts français et des partenaires locaux. Reconnectez-vous au véritable esprit de cet événement, en tant que spectateur ou dans le cadre du programme : envoyez-nous une soumission à culture@afcapetown.co.za avec les détails de ce que vous aimeriez jouer/chanter pendant un micro de 4 à 6 minutes performance, et nous organiserons le programme de l’événement. Notez-le :

21 juin, 6 au 9, 155 rue Loop.

Alliance Française du Cap 155 Loop Street, Cape Town Le Cap 8001 City Centre City of Cape Town Cap occidental +27 21 423 5699 https://www.afcapetown.co.za/ culture@afcapetown.co.za L'Alliance Française du Cap est un centre culturel franco-sud-africain spécialisé dans l'enseignement de la langue française, l'organisation et la réception d'événements culturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

