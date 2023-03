Fête de la francophonie à Islamabad Alliance française d’Islamabad Islamabad Catégorie d’Évènement: Islamabad

Fête de la francophonie à Islamabad Alliance française d’Islamabad, 19 mars 2023, Islamabad. Fête de la francophonie à Islamabad Dimanche 19 mars, 16h00 Alliance française d’Islamabad L’Alliance française d’Islamabad accueilleura la fête de la Francophonie 2023 co-organisée par les ambassades de Belgique, France, Suisse et Vietnam et le haut-commissariat du Canada le 19 mars 2023.

Des stands de nourriture avec des spécialités belges, canadiennes, françaises, suisses et vietnamiennes offriront aux invités cosmopolites d’Islamabad la possibilité de célébrer la diversité des cultures francophones! Alliance française d’Islamabad Islamabad diplomatic Islamabad جی-4 Territoire fédéral d’Islamabad [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/41LkkJw »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

