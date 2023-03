La Plume d’or à l’Alliance Française de Toluca Alliance Française de Toluca Toluca de Lerdo Catégorie d’Évènement: Toluca de Lerdo

La Plume d’or à l’Alliance Française de Toluca Alliance Française de Toluca, 22 mars 2023, Toluca de Lerdo. La Plume d’or à l’Alliance Française de Toluca Mercredi 22 mars, 17h00 Alliance Française de Toluca Participation gratuite sous réserve d’inscription. Prévoir pièce d’identité actualisée avec photo et des stylos pour travailler. Comme tous les ans depuis plus d’une décennie, le Grand Concours de la Plume d’or proposé par l’association DLF au sein de l’Alliance Française de Toluca, se déroulera dans le cadre de la francophonie. Nos candidats à ce concours sont encouragés à vivre une expérience normative et académique avec la possibilité bien entendu, de mesurer leurs connaissances en langue et civilisation française. Des prix d’encouragement aux 2 premières places de l’Alliance Française de Toluca; une bonne expérience à vivre ! Alliance Française de Toluca Aquiles Serdán 111 Col. Centro Toluca Estado de México c.p. 50000 Toluca de Lerdo 50000 Estado de México 722 215 89 30 http://www.alianzafrancesa.org.mx/Toluca [{« type »: « email », « value »: « consejopedagogicotoluca@alianzafr.mx »}] A côte du théâtre Morelos de Toluca Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

