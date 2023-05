Concours de poésie Alliance Française de Puerto Rico San Juan Catégories d’Évènement: Allier

San Juan Concours de poésie Alliance Française de Puerto Rico, 19 avril 2023, San Juan. Concours de poésie 20 avril – 10 mai Alliance Française de Puerto Rico Sur inscription Concours de poésie: Dis-moi dix mots à tous les temps Dans le cadre de l’initiative du Ministère de la Culture de France, « Dis-moi dix mots à tous les temps », à l’Alliance Française de Puerto Rico nous organisons un concours de poésie dirigé à nos étudiants et membres, mais aussi aux étudiants universitaires de français à Puerto Rico. Le jury du concours choisira 3 gagnants qui vont recevoir 8 semaines de cours de français gratuits et 7 poèmes à se réciter dans notre activité de fin de semestre. Alliance Française de Puerto Rico 206 Calle Rosario San Juan 00911 Santurce Allier Porto Rico [{« type »: « email », « value »: « dixmots.afpr@gmail.com »}] https://afpuertorico.org/dixmots/#colaboradores Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

