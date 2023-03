Dictée de la francophonie Alliance française de Moroni Moroni Catégorie d’Évènement: Moroni

Dictée de la francophonie Alliance française de Moroni, 15 mars 2023, Moroni. Dictée de la francophonie Mercredi 15 mars, 14h00 Alliance française de Moroni Sur inscription Alliance française de Moroni Moroni Alliance française Moroni 8141 Hadouja Grande Comore [{« type »: « phone », « value »: « +269 773 10 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T12:00:00+01:00 – 2023-03-15T15:00:00+01:00

2023-03-15T12:00:00+01:00 – 2023-03-15T15:00:00+01:00 ©alliance française de moroni

Détails Catégorie d’Évènement: Moroni Autres Lieu Alliance française de Moroni Adresse Moroni Alliance française Ville Moroni Lieu Ville Alliance française de Moroni Moroni

Alliance française de Moroni Moroni https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moroni/

Dictée de la francophonie Alliance française de Moroni 2023-03-15 was last modified: by Dictée de la francophonie Alliance française de Moroni Alliance française de Moroni 15 mars 2023 Alliance française de Moroni Moroni Moroni

Moroni