Soirée Opéra Alliance Francaise de Manille Makati Catégories d’Évènement: Fourth District NCR

Makati

Soirée Opéra Alliance Francaise de Manille, 16 mars 2023, Makati. Soirée Opéra Jeudi 16 mars, 19h00 Alliance Francaise de Manille Dans le cadre de la célébration du Mois de la Francophonie aux Philippines, l’Alliance Française de Manille, en coopération avec les Ambassades de France et de Roumanie, est heureuse de présenter la Nuit de l’Opéra de la Francophonie, en accueillant la soprano Philippine Marielle Tuason accompagnée du pianiste Gabriel Allan Paguirigan. La performance sera suivie d’un cocktail. Répertoire: Villanelle par E. Dell’Acqua

Villanelle de H. Berlioz

Plaisir d’amour de J. P. E. Martini

Oh! Quand je dors de F. Liszt

– Entracte –

Chacun le sait de La Fille du Régiment de G. Donizetti

Prendi per me sei libero… il mio rigor dimentica de L’elisir D’amore de G. Donizetti

Caro Nome de Rigoletto de G. Verdi

Je veux vivre de Roméo et Juliette de C. Gounod Alliance Francaise de Manille 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Makati 1209 Fourth District NCR NCR [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/francophonie-opera-night-tickets-573860822167 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T12:00:00+01:00 – 2023-03-16T14:30:00+01:00

2023-03-16T12:00:00+01:00 – 2023-03-16T14:30:00+01:00 © Alliance Française de Manille

Détails Catégories d’Évènement: Fourth District NCR, Makati Autres Lieu Alliance Francaise de Manille Adresse 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Ville Makati Departement Fourth District NCR Lieu Ville Alliance Francaise de Manille Makati

Alliance Francaise de Manille Makati Fourth District NCR https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/makati/

Soirée Opéra Alliance Francaise de Manille 2023-03-16 was last modified: by Soirée Opéra Alliance Francaise de Manille Alliance Francaise de Manille 16 mars 2023 Alliance Francaise de Manille Makati Makati

Makati Fourth District NCR