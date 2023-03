Projection d’un film canadien Alliance Francaise de Manille Makati Catégories d’Évènement: Fourth District NCR

Makati

Projection d’un film canadien Alliance Francaise de Manille, 15 mars 2023, Makati. Projection d’un film canadien Mercredi 15 mars, 18h00 Alliance Francaise de Manille Gratuit sur inscription Dans le cadre de la célébration du Mois de la Francophonie aux Philippines, l’Ambassade du Canada et l’Alliance Française de Manille sont heureux de presenter une projection du film « Au revoir le bonheur » réalisé par Ken Scott. La projection se tiendra le mercredi 15 mars à 18h et sera suivi d’un cocktails.

Film en francais sous titré anglais Synopsis : Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différends de côté pour lui rendre un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison d’été familiale pour faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent. Alliance Francaise de Manille 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Makati 1209 Fourth District NCR NCR [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/le-cine-club-francophonie-month-edition-au-revoir-le-bonheur-tickets-567378633767 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T11:00:00+01:00 – 2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-15T11:00:00+01:00 – 2023-03-15T14:00:00+01:00 © Alliance Francaise de Manille

Détails Catégories d’Évènement: Fourth District NCR, Makati Autres Lieu Alliance Francaise de Manille Adresse 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Ville Makati Departement Fourth District NCR Lieu Ville Alliance Francaise de Manille Makati

Alliance Francaise de Manille Makati Fourth District NCR https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/makati/

Projection d’un film canadien Alliance Francaise de Manille 2023-03-15 was last modified: by Projection d’un film canadien Alliance Francaise de Manille Alliance Francaise de Manille 15 mars 2023 Alliance Francaise de Manille Makati Makati

Makati Fourth District NCR