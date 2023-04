Dîner international – Joli mois de l’Europe Alliance Française de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Dîner international – Joli mois de l’Europe Alliance Française de Lyon, 17 mai 2023, Lyon. Dîner international – Joli mois de l’Europe Mercredi 17 mai, 18h30 Alliance Française de Lyon Inscription obligatoire – Gratuit ESN CosmoLyon en partenariat avec l’Alliance française de Lyon organise un repas international partagé ou « International Dinner » le mercredi 17 mai à partir de 18h30 ! Le principe ? Cuisiner un plat de son pays ou de sa région et le partager avec les autres participants ! L’occasion d’en apprendre plus sur les cultures européennes et du monde tout en partageant un moment convivial ! L’événement est sur inscription mais ouvert au grand public. Alliance Française de Lyon 11 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/esn-cosmo-lyon/evenements/international-dinner-joli-mois-de-l-europe »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

