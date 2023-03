Chantons et Jouons sur le thème de la francophonie Alliance Française de La Havane La Havane Catégories d’Évènement: La Habana Vieja

Chantons et Jouons sur le thème de la francophonie Alliance Française de La Havane, 25 mars 2023, La Havane. Chantons et Jouons sur le thème de la francophonie 25 et 26 mars Alliance Française de La Havane Durant la fin de semaine du samedi 25 et du dimanche 26 mars, pour fêter la francophonie avec les plus jeunes élèves, l’Alliance Française de La Havane se pare aux couleurs des pays francophones. Au programme il y aura des activités ludiques, des chants, des quizz et des concours sur les pays francophones, les spécialités gastronomiques, les couleurs des drapeaux, les fleurs et les animaux nationaux. Près de 1 000 élèves de 6 à 12 ans sont attendus. Alliance Française de La Havane Siège Sartre, Calle J y 15, La Havane La Havane 10000 La Habana Vieja La Havane Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

