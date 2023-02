Jack Cave Exhibition – Wrap-Up Night Alliance Française de Kuala Lumpur, 8 mars 2023, Kuala Lumpur.

Jack Cave Exhibition – Wrap-Up Night Mercredi 8 mars, 19h00 Alliance Française de Kuala Lumpur

Entrée libre sur inscription

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Alliance Française de Kuala Lumpur 15 Lorong Gurney 54100 Kuala Lumpur Kuala Lumpur 54100 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Discover the incredible adventures of Jack Cave in the tentacles of space. Hybrid project between mural art and literature, this unique exhibition is currently being gradually revealed on the walls of Alliance Française. Closing event on Wednesday, March 8 at 7PM.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T12:00:00+01:00

2023-03-08T14:00:00+01:00

© Alliance Française de Kuala Lumpur